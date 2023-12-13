Сырский показал тяжелые бои на Харьковщине (видео)
60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада ведет тяжелые бои в лесах Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и опубликовал видео работы подразделения.
Видео 18+, присутствуют ненормативная лексика, кадры насилия и трупы
Видео: Telegram Александра Сырского
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, ВСУ, сырский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада ведет тяжелые бои в лесах Харьковской области.".