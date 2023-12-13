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Сырский показал тяжелые бои на Харьковщине (видео)

Общество 21:44   13.12.2023
Елена Нагорная
Сырский показал тяжелые бои на Харьковщине (видео)

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада ведет тяжелые бои в лесах Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и опубликовал видео работы подразделения.

Видео 18+, присутствуют ненормативная лексика, кадры насилия и трупы

Видео: Telegram Александра Сырского

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 21:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада ведет тяжелые бои в лесах Харьковской области.".