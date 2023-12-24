На Різдво в Харкові та області сніжитиме: прогноз погоди на 25 грудня

У понеділок, 25 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, а вдень помірний мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах ожеледиця.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 2 до 4 градусів зі знаком “мінус”, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Вдень місцями пориви до 15 – 20 м/с.

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