На Рождество в Харькове и области будет снежить: прогноз погоды на 25 декабря
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В понедельник, 25 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, а днем умеренный мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололед.
В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 2 до 4 градусов со знаком «минус», днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 1 до 6 мороза, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. По области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декабрь, погода, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 25 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, а днем умеренный мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололед.".