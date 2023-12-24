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На Рождество в Харькове и области будет снежить: прогноз погоды на 25 декабря

Общество 20:00   24.12.2023
Елена Нагорная
На Рождество в Харькове и области будет снежить: прогноз погоды на 25 декабря Фото:

В понедельник, 25 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, а днем умеренный мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололед.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 2 до 4 градусов со знаком «минус», днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. По области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 25 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, а днем умеренный мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололед.".