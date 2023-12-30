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На Раді оборони Харківщини знову вирішували питання посилення мобілізації

Політика 09:15   30.12.2023
Олена Нагорна
На Раді оборони Харківщини знову вирішували питання посилення мобілізації

На засіданні Ради оборони Харківської області 29 грудня заслухали результати роботи обласного Центру комплектування та спільно з керівниками районних військових адміністрацій узгодили наступні кроки щодо посилення мобілізаційних заходів у громадах.

“Ворог не полишив планів щодо захоплення нашої території. Закликаємо жителів області відповідально ставитися до вимог законодавства про військовий обов’язок!” – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Окремо зосередили увагу на необхідності залучення транспорту для потреб військових.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 09:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони Харківської області 29 грудня заслухали результати роботи обласного Центру комплектування та спільно з керівниками районних військових адміністрацій узгодили наступні кроки щодо посилення мобілізаційних заходів у громадах.".