На Раді оборони Харківщини знову вирішували питання посилення мобілізації

На засіданні Ради оборони Харківської області 29 грудня заслухали результати роботи обласного Центру комплектування та спільно з керівниками районних військових адміністрацій узгодили наступні кроки щодо посилення мобілізаційних заходів у громадах.

“Ворог не полишив планів щодо захоплення нашої території. Закликаємо жителів області відповідально ставитися до вимог законодавства про військовий обов’язок!” – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Окремо зосередили увагу на необхідності залучення транспорту для потреб військових.