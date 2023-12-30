На Раді оборони Харківщини знову вирішували питання посилення мобілізації
На засіданні Ради оборони Харківської області 29 грудня заслухали результати роботи обласного Центру комплектування та спільно з керівниками районних військових адміністрацій узгодили наступні кроки щодо посилення мобілізаційних заходів у громадах.
“Ворог не полишив планів щодо захоплення нашої території. Закликаємо жителів області відповідально ставитися до вимог законодавства про військовий обов’язок!” – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.
Окремо зосередили увагу на необхідності залучення транспорту для потреб військових.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: мобілізація, синєгубов, совет обооны, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 09:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони Харківської області 29 грудня заслухали результати роботи обласного Центру комплектування та спільно з керівниками районних військових адміністрацій узгодили наступні кроки щодо посилення мобілізаційних заходів у громадах.".