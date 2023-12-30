На Совете обороны Харьковщины вновь решали вопросы усиления мобилизации

На заседании Совета обороны Харьковской области 29 декабря заслушали результаты работы областного Центра комплектования и совместно с руководителями районных военных администраций согласовали следующие шаги по усилению мобилизационных мероприятий в громадах.

«Враг не оставил планов по захвату нашей территории. Призываем жителей области ответственно относиться к требованиям законодательства о воинской обязанности!» — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает пресс-служба областной военной администрации.

Отдельно сосредоточили внимание на необходимости привлечения транспорта для нужд военных.