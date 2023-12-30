На Совете обороны Харьковщины вновь решали вопросы усиления мобилизации
Фото: ХОВА
На заседании Совета обороны Харьковской области 29 декабря заслушали результаты работы областного Центра комплектования и совместно с руководителями районных военных администраций согласовали следующие шаги по усилению мобилизационных мероприятий в громадах.
«Враг не оставил планов по захвату нашей территории. Призываем жителей области ответственно относиться к требованиям законодательства о воинской обязанности!» — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает пресс-служба областной военной администрации.
Отдельно сосредоточили внимание на необходимости привлечения транспорта для нужд военных.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: мобилизация, синегубов, совет обооны, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 09:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области 29 декабря заслушали результаты работы областного Центра комплектования и совместно с руководителями районных военных администраций согласовали следующие шаги по усилению мобилизационных мероприятий в громадах.".