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На Совете обороны Харьковщины вновь решали вопросы усиления мобилизации

Политика 09:15   30.12.2023
Елена Нагорная
На Совете обороны Харьковщины вновь решали вопросы усиления мобилизации Фото: ХОВА

На заседании Совета обороны Харьковской области 29 декабря заслушали результаты работы областного Центра комплектования и совместно с руководителями районных военных администраций согласовали следующие шаги по усилению мобилизационных мероприятий в громадах.

«Враг не оставил планов по захвату нашей территории. Призываем жителей области ответственно относиться к требованиям законодательства о воинской обязанности!» — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает пресс-служба областной военной администрации.

Отдельно сосредоточили внимание на необходимости привлечения транспорта для нужд военных.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 09:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области 29 декабря заслушали результаты работы областного Центра комплектования и совместно с руководителями районных военных администраций согласовали следующие шаги по усилению мобилизационных мероприятий в громадах.".