Харків’янин у розшуку погорів на крадіжці спиртного в супермаркеті на ХТЗ
У супермаркеті на проспекті Архітектора Альошина у Харкові вдень 30 січня за крадіжку спиртного затримали 43-річного чоловіка. Виявилося, що він у розшуку.
Наряд затримав чоловіка за обґрунтованою підозрою у крадіжці алкоголю, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Під час перевірки чоловіка за наявними базами даних з’ясувалось, що 43-річний харків’янин знаходиться у розшуку як особа, яка переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, крадіжки та грабежу. Чоловіка передали ініціаторам розшуку“, – зазначають правоохоронці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, розыск, супермаркет, Харків, ХТЗ;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У супермаркеті на проспекті Архітектора Альошина у Харкові вдень 30 січня за крадіжку спиртного затримали 43-річного чоловіка. Виявилося, що він у розшуку.".