Харків’янин у розшуку погорів на крадіжці спиртного в супермаркеті на ХТЗ

У супермаркеті на проспекті Архітектора Альошина у Харкові вдень 30 січня за крадіжку спиртного затримали 43-річного чоловіка. Виявилося, що він у розшуку.

Наряд затримав чоловіка за обґрунтованою підозрою у крадіжці алкоголю, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час перевірки чоловіка за наявними базами даних з’ясувалось, що 43-річний харків’янин знаходиться у розшуку як особа, яка переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, крадіжки та грабежу. Чоловіка передали ініціаторам розшуку“, – зазначають правоохоронці.