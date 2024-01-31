Харьковчанин в розыске погорел на краже спиртного в супермаркете на ХТЗ

В супермаркете на проспекте Архитектора Алешина в Харькове днем 30 января за кражу спиртного задержали 43-летнего мужчину. Оказалось, что он в розыске.

Наряд задержал мужчину по обоснованному подозрению в краже алкоголя, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Во время проверки мужчины по имеющимся базам данных выяснилось, что 43-летний харьковчанин находится в розыске как лицо, скрывающееся от суда с целью уклонения от уголовной ответственности за совершение мошенничества, кражи и грабежа. Мужчину передали инициаторам розыска», — отмечают правоохранители.