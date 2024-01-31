Харьковчанин в розыске погорел на краже спиртного в супермаркете на ХТЗ
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В супермаркете на проспекте Архитектора Алешина в Харькове днем 30 января за кражу спиртного задержали 43-летнего мужчину. Оказалось, что он в розыске.
Наряд задержал мужчину по обоснованному подозрению в краже алкоголя, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Во время проверки мужчины по имеющимся базам данных выяснилось, что 43-летний харьковчанин находится в розыске как лицо, скрывающееся от суда с целью уклонения от уголовной ответственности за совершение мошенничества, кражи и грабежа. Мужчину передали инициаторам розыска», — отмечают правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, розыск, супермаркет, Харьков, ХТЗ;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В супермаркете на проспекте Архитектора Алешина в Харькове днем 30 января за кражу спиртного задержали 43-летнего мужчину. Оказалось, что он в розыске.".