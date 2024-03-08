8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок
8 березня, попри нічні та денні повітряні тривоги, Харків – у квітах. Привітати мешканок міста не забули мер та рятувальники. А у 92 ОШБр нагадали про жінок, які захищають країну, та повідомили, що їм подарувати.
“Цей день нагадує нам про незламну силу і важливість кожної з вас у боротьбі за незалежність, досягнення миру та рівності… Ваша підтримка – наша сила! Я дякую кожній, хто рятує, захищає, підтримує та веде Україну до перемоги!” – звернувся до харків’янок у святковий день начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов.
Про незламність та силу харків’янок написав і мер міста Ігор Терехов. Його вітання розмістила пресслужба Харківської міськради.
Читайте також: Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії
“Немає у світі слів, здатних вмістити всю вдячність і повагу, що я до вас відчуваю. Особливо сьогодні, під час війни, коли на ваші плечі лягла левова частка обовʼязків і відповідальності за життя країни, громади, родини та дітей. Знайте, що лише завдяки кожній з вас, хто захищає нас на передовій і працює в тилу, сьогодні живе вільний український Харків“, – зазначив мер Харкова.
Харківська 92 ОШБр нагадала, що 8 Березня – зовсім не свято весни та краси.
“Тисячі жінок України нині служать, займаючи бойові або тилові посади. Військовослужбовиці 92 окремої штурмової бригади сьогодні хочуть перемоги у війні. А для цього треба техніка, зброя та люди”, – підкреслили захисники України та закликали на честь свята приєднатися до збору на потреби бригади.
Відзначилися привітаннями й жінки – голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.
І мер Чугуєва Галина Мінаєва, для якої 8 березня видалося особливо важким (вночі по місту вдарила російська ракета С-300).
Читайте також: До Міжнародного жіночого дня: ціни на квіти в Харкові – мерія
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 8 марта, 92 ошбр, ГСЧС, жінки, новини Харкова, поздравления, свято, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня, попри нічні та денні повітряні тривоги, Харків – у квітах. Привітати мешканок міста не забули мер та рятувальники. А у 92 ОШБр нагадали про жінок, які захищають країну, та повідомили, що їм подарувати".