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8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок

Суспільство 10:28   08.03.2024
Оксана Горун
8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок

8 березня, попри нічні та денні повітряні тривоги, Харків – у квітах. Привітати мешканок міста не забули мер та рятувальники. А у 92 ОШБр нагадали про жінок, які захищають країну, та повідомили, що їм подарувати.

Цей день нагадує нам про незламну силу і важливість кожної з вас у боротьбі за незалежність, досягнення миру та рівності…  Ваша підтримка – наша сила! Я дякую кожній, хто рятує, захищає, підтримує та веде Україну до перемоги!звернувся до харків’янок у святковий день начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов.

Про незламність та силу харків’янок написав і мер міста Ігор Терехов. Його вітання розмістила пресслужба Харківської міськради.

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Немає у світі слів, здатних вмістити всю вдячність і повагу, що я до вас відчуваю. Особливо сьогодні, під час війни, коли на ваші плечі лягла левова частка обовʼязків і відповідальності за життя країни, громади, родини та дітей. Знайте, що лише завдяки кожній з вас, хто захищає нас на передовій і працює в тилу, сьогодні живе вільний український Харків“, – зазначив мер Харкова.

Харківська 92 ОШБр нагадала, що 8 Березня – зовсім не свято весни та краси.

“Тисячі жінок України нині служать, займаючи бойові або тилові посади. Військовослужбовиці 92 окремої штурмової бригади сьогодні хочуть перемоги у війні. А для цього треба техніка, зброя та люди”, – підкреслили захисники України та закликали на честь свята приєднатися до збору на потреби бригади.

Відзначилися привітаннями й жінки – голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

І мер Чугуєва Галина Мінаєва, для якої 8 березня видалося особливо важким (вночі по місту вдарила російська ракета С-300).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня, попри нічні та денні повітряні тривоги, Харків – у квітах. Привітати мешканок міста не забули мер та рятувальники. А у 92 ОШБр нагадали про жінок, які захищають країну, та повідомили, що їм подарувати".