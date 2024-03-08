8 Марта посреди войны: как поздравляют харьковчанок

8 марта, несмотря на ночные и дневные воздушные тревоги, Харьков — в цветах. Поздравить жительниц города не забыли мэр и спасатели. А в 92 ОШБр напомнили о женщинах, которые защищают страну, и сообщили, что им подарить.

«Этот день напоминает нам о несокрушимой силе и важности каждого из вас в борьбе за независимость, достижение мира и равенства… Ваша поддержка – наша сила! Я благодарю каждого, кто спасает, защищает, поддерживает и ведет Украину к победе!» — обратился к харьковчанкам в праздничный день начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.

О несокрушимости и силе харьковчанок написал и мэр города Игорь Терехов. Его поздравление разместила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Нет в мире слов, способных вместить всю признательность и уважение, что я к вам испытываю. Особенно сегодня, во время войны, когда на ваши плечи легла львиная доля обязанностей и ответственности за жизнь страны, громады, семьи и детей. Знайте, что благодаря каждой из вас, кто защищает нас на передовой и работает в тылу, сегодня живет свободный украинский Харьков», — отметил мэр Харькова.

Харьковская 92 ОШБр напомнила, что 8 Марта — вовсе не праздник весны и красоты.

«Тысячи женщин Украины сейчас служат, занимая боевые или тыловые должности. Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады сегодня хотят победы в войне. А для этого нужны техника, оружие и люди», — подчеркнули защитники Украины и призвали в честь праздника присоединиться к сбору на потребности бригады.

Отметились поздравлениями и женщины — глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

И мэр Чугуева Галина Минаева, для которой 8 марта выдалось особенно тяжелым (ночью по городу ударила российская ракета С-300).