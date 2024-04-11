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Переночувати у Харкові Кулеба запросив політиків ЄС, які не передають Patriot

Світ 17:56   11.04.2024
Оксана Якушко
Переночувати у Харкові Кулеба запросив політиків ЄС, які не передають Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої російської атаки 11 квітня знову звернувся до партнерів України та закликав їх передати країні додаткові системи Patriot. 

«За ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, головним чином по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами. Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця «Патріотам» наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їхнє забезпечення України, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий піти разом з ними», – написав Кулеба у мережі Х.

Читайте також: Найважча ситуація – в Харківській області: ОП про ракетну атаку

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої російської атаки 11 квітня знову звернувся до партнерів України та закликав їх передати країні додаткові системи Patriot. ".