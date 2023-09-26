“Скепсис” щодо допомоги Україні – не мейнстрім у США – Кулеба

Завжди можна когось знайти з такою думкою, яка тобі потрібна, і написати в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що є такі настрої (скептичні щодо допомоги Україні в США – Ред.). Звісно, у когось є такі настрої. Але чи є ці настрої базовими, популярними, чи є вони, як то кажуть, мейнстримом? Ні, абсолютно. Чи наближаються вони до мейнстриму? Ні, не наближаються, вони залишаються маргінальними.