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“Скепсис” щодо допомоги Україні – не мейнстрім у США – Кулеба

Політика 11:24   26.09.2023
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
“Скепсис” щодо допомоги Україні – не мейнстрім у США – Кулеба

Завжди можна когось знайти з такою думкою, яка тобі потрібна, і написати в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що є такі настрої (скептичні щодо допомоги Україні в США – Ред.). Звісно, у когось є такі настрої. Але чи є ці настрої базовими, популярними, чи є вони, як то кажуть, мейнстримом? Ні, абсолютно. Чи наближаються вони до мейнстриму? Ні, не наближаються, вони залишаються маргінальними.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завжди можна когось знайти з такою думкою, яка тобі потрібна, і написати в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що…".