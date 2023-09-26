«Скепсис» в отношении помощи Украине — не мейнстрим в США — Кулеба

Всегда можно кого-то найти с таким мнением, которое тебе нужно, и написать в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что есть такие настроения (скептические в отношении помощи Украине в США – Ред.). Конечно, у кого-то есть такие настроения. Но являются ли эти настроения базовыми, популярными, являются ли они, как говорится, мейнстримом? Нет, абсолютно. Приближаются ли они к мейнстриму? Нет, не приближаются, они остаются маргинальными.