Это не о НАБУ и САП. Это о желании людей жить в справедливой стране — Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба/facebook
Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями. Сейчас у Президента выбор – встать на сторону народа или не стать. И это опять-таки не о НАБУ и не о САП. Это о народе. Обратитесь к бывшим коллегам словами классика: донт пуш зе хорсес. От себя добавлю: зей кик бек.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Дмитрий Кулеба, законопроект, кулеба, НАБУ, сап;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 23:44;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в…".