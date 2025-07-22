Это не о НАБУ и САП. Это о желании людей жить в справедливой стране — Кулеба

Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями. Сейчас у Президента выбор – встать на сторону народа или не стать. И это опять-таки не о НАБУ и не о САП. Это о народе. Обратитесь к бывшим коллегам словами классика: донт пуш зе хорсес. От себя добавлю: зей кик бек.