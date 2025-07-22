Це не про НАБУ й САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні – Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба/фейсбук
Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами. Зараз у Президента вибір – стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ. Звернуся до колишніх колег словами класика: донт пуш зе хорсес. Від себе додам: зей кік бек.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Дмитрий Кулеба, законопроект, кулеба, НАБУ, сап;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 23:44;
Кореспондент Дмитро Кулеба, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в…".