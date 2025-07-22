Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

Це не про НАБУ й САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні – Кулеба

Політика 23:44   22.07.2025
Дмитро Кулеба
ексміністр закордонних справ України
Це не про НАБУ й САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні – Кулеба Фото: Дмитро Кулеба/фейсбук

Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами. Зараз у Президента вибір – стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ. Звернуся до колишніх колег словами класика: донт пуш зе хорсес. Від себе додам: зей кік бек.

Автор: Дмитро Кулеба, ексміністр закордонних справ України
Популярно
Зеленський підписав законопроєкт №12414: на сайті ВР це визнали не одразу
Зеленський підписав законопроєкт №12414: на сайті ВР це визнали не одразу
22.07.2025, 23:34
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: розпочалися протести, Харків долучився
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: розпочалися протести, Харків долучився
22.07.2025, 22:55
Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області
Місцями град: прогноз погоди на 23 липня в Харкові та області
22.07.2025, 21:26
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
22.07.2025, 18:44
FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих
FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих
22.07.2025, 21:00
Завжди багато людей – Терехов про парк, де був “приліт”, і тактику “шахедів”📹
Завжди багато людей – Терехов про парк, де був “приліт”, і тактику “шахедів”📹
22.07.2025, 20:23

Новини за темою:

17:56
Переночувати у Харкові Кулеба запросив політиків ЄС, які не передають Patriot
11:24
“Скепсис” щодо допомоги Україні – не мейнстрім у США – Кулеба
23:08
Кулеба закликав не повторювати помилки Меркель, яка була проти України в НАТО

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Це не про НАБУ й САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні – Кулеба»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 23:44;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в…".