Це не про НАБУ й САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні – Кулеба

Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість. Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами. Зараз у Президента вибір – стати на бік народу або не стати. І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ. Звернуся до колишніх колег словами класика: донт пуш зе хорсес. Від себе додам: зей кік бек.