Переночевать в Харькове Кулеба пригласил политиков ЕС, не передающих Patriot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной российской атаки 11 апреля снова обратился к партнерам Украины и призвал их передать стране дополнительные системы Patriot.
«За ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, главным образом по объектам критической гражданской инфраструктуры. Шесть из них были баллистическими ракетами. Украина остается единственной страной в мире, сталкивающейся с баллистическими ударами. Другого места Патриотам пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их обеспечение Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я готов был пойти вместе с ними», – написал Кулеба в сети Х.
Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.
Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for «Patriots» to…
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2024
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Дмитрий Кулеба, ЕС, министр иностранных дел, патриот, политик, система Patriot, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной российской атаки 11 апреля снова обратился к партнерам Украины и призвал их передать стране дополнительные системы Patriot. ".