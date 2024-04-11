Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

Переночевать в Харькове Кулеба пригласил политиков ЕС, не передающих Patriot

Мир 17:56   11.04.2024
Оксана Якушко
Переночевать в Харькове Кулеба пригласил политиков ЕС, не передающих Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной российской атаки 11 апреля снова обратился к партнерам Украины и призвал их передать стране дополнительные системы Patriot. 

«За ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, главным образом по объектам критической гражданской инфраструктуры. Шесть из них были баллистическими ракетами. Украина остается единственной страной в мире, сталкивающейся с баллистическими ударами. Другого места Патриотам пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их обеспечение Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я готов был пойти вместе с ними», – написал Кулеба в сети Х.

Читайте также: Самая тяжелая ситуация — в Харьковской области: ОП о ракетной атаке

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне попали в ТЭЦ, которая питает Харьков – Терехов
Россияне попали в ТЭЦ, которая питает Харьков – Терехов
11.04.2024, 15:21
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, ракетная атака, взрывы
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, ракетная атака, взрывы
11.04.2024, 15:25
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
11.04.2024, 18:35
Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
11.04.2024, 16:38
План Трампа после избрания: склонить Зеленского к переговорам с Путиным
План Трампа после избрания: склонить Зеленского к переговорам с Путиным
11.04.2024, 18:42
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
11.04.2024, 19:09

Новости по теме:

11:24
«Скепсис» в отношении помощи Украине — не мейнстрим в США — Кулеба
23:08
Кулеба просит не повторять ошибки Меркель, которая была против Украины в НАТО
15:18
«То, что мы сегодня наблюдаем, — это отвод войск без отвода войск», — Кулеба
13:37
Мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, — Кулеба
18:53
Есть важный вопрос гарантий безопасности для Украины, — Кулеба

Вы читали новость: «Переночевать в Харькове Кулеба пригласил политиков ЕС, не передающих Patriot»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной российской атаки 11 апреля снова обратился к партнерам Украины и призвал их передать стране дополнительные системы Patriot. ".