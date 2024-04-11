Переночевать в Харькове Кулеба пригласил политиков ЕС, не передающих Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной российской атаки 11 апреля снова обратился к партнерам Украины и призвал их передать стране дополнительные системы Patriot.

«За ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, главным образом по объектам критической гражданской инфраструктуры. Шесть из них были баллистическими ракетами. Украина остается единственной страной в мире, сталкивающейся с баллистическими ударами. Другого места Патриотам пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их обеспечение Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я готов был пойти вместе с ними», – написал Кулеба в сети Х.