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У Харкові знову лунають вибухи

Події 17:28   22.06.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову лунають вибухи

Росіяни вдруге за день атакують Харків.

“Мешканці міста Харкова та харківської області – знаходитесь у укриттях!” – звернувся до городян бригадний генерал Сергій Мельник.

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдруге за день атакують Харків.".