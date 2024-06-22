В Харькове снова прозвучал взрыв
Россияне второй раз за день атакуют Харьков.
«Жители города Харькова и харьковской области – находитесь в укрытиях!» — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне второй раз за день атакуют Харьков.".