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В Харькове снова прозвучал взрыв

Происшествия 17:28   22.06.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова прозвучал взрыв

Россияне второй раз за день атакуют Харьков.

«Жители города Харькова и харьковской области – находитесь в укрытиях!» — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне второй раз за день атакуют Харьков.".