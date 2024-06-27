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ISW: ЗС РФ просунулися в бік Куп’янська, у Вовчанську – важкі ближні бої

Події 07:33   27.06.2024
Оксана Горун
ISW: ЗС РФ просунулися в бік Куп’янська, у Вовчанську – важкі ближні бої

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 26 червня повідомив, що змін на лінії фронту на півночі та північному сході від Харкова не було, а на Куп’янському напрямку противник має незначне просування.

“26 червня бої на півночі Харківської області тривали, але підтверджених змін на лінії фронту не відбулося. Прессекретар Харківської групи військ України полковник Юрій Повх та голова Харківської області Олег Синєгубов зазначили, що українські сили продовжують “блокувати” невелику групу російських військових на Вовчанському агрегатному заводі на тлі повідомлень, що продовжуються, про важкі ближні бої в межах Вовчанська”, — повідомили аналітики ISW.

За їхніми даними, війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська.

“На геолокованих кадрах, що опубліковані 25 червня, видно підрозділи російської 25-ї мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ), що наступають буреломом на північний схід від Петропавлівки (на схід від Куп’янська). 26 червня російські військові блогери заявили, що їхні війська просунулися на один кілометр в районі на північний схід від Петропавлівки, що відповідає наявним геолокованим матеріалам”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

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Бої на Куп’янському напрямку йдуть вздовж усієї лінії фронту: в районах Синьківки, Берестового, Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та далі на південь.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 26 червня повідомив, що змін на лінії фронту на півночі та північному сході від Харкова не було, а на Куп’янському напрямку противник має незначне просування".