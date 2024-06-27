ISW: ВС РФ продвинулись в сторону Купянска, в Волчанске — тяжелые ближние бои

Институт изучения войны (ISW) в сводке по итогам 26 июня сообщил, что изменений на линии фронта на севере и северо-востоке от Харькова не было, а на Купянском направлении у противника есть незначительное продвижение.

«26 июня бои на севере Харьковской области продолжались, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло. Пресс-секретарь Харьковской группы войск Украины полковник Юрий Повх и глава Харьковской области Олег Синегубов отметили, что украинские силы продолжают «блокировать» небольшую группу российских военных на Волчанском агрегатном заводе на фоне продолжающихся сообщений о тяжелых ближних боях в пределах Волчанска», — сообщили аналитики ISW.

По их данным, войска РФ продвинулись в направлении Купянска.

«На геолоцированных кадрах, опубликованных 25 июня, видны подразделения российской 25-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ), наступающие по бурелому северо-восточнее Петропавловки (восточнее Купянска). 26 июня российские военные блогеры заявили, что российские войска продвинулись на один километр в районе к северо-востоку от Петропавловки, что относительно соответствует имеющимся геолоцированным материалам», — отметили в Институте изучения войны.

Бои на Купянском направлении идут вдоль всей линии фронта: в районах Синьковки, Берестово, Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и далее на юг.