Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав
Фото: Харківська обласна прокуратура
2 липня близько 10:30 вантажний автомобіль з причепом наїхав на ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району.
За даними Харківської обласної прокуратури, транспортний засіб зазнав пошкоджень. Водій не постраждав.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, грузовик, міна, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня близько 10:30 вантажний автомобіль з причепом наїхав на ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району.".