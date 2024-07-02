Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав

2 липня близько 10:30 вантажний автомобіль з причепом наїхав на ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, транспортний засіб зазнав пошкоджень. Водій не постраждав.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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