Live
  • Вт 02.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.64
  • EUR 43.69

Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав

Суспільство 15:52   02.07.2024
Вікторія Яковенко
Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав Фото: Харківська обласна прокуратура

2 липня близько 10:30 вантажний автомобіль з причепом наїхав на ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, транспортний засіб зазнав пошкоджень. Водій не постраждав.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Читайте також: Літній чоловік отримав поранення через удар КАБ по селу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня
Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня
02.07.2024, 16:38
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
У Харкові – вибухи, раніше попереджали про атаку КАБом
У Харкові – вибухи, раніше попереджали про атаку КАБом
02.07.2024, 16:06
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
02.07.2024, 08:31
Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав
Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав
02.07.2024, 15:52
«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському
«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському
02.07.2024, 15:33

Новини за темою:

11:40
П’яна водійка у Харкові хотіла відкупитися від копів за $400
18:39
У Харкові чоловік учив п’яну подругу водити в комендантську годину
14:10
Імовірно п’яний водій влетів уночі в дерево в Харкові
12:08
У Харкові їздив водій із фальшивими «правами» (фото)
13:23
П’яний водій у Харкові влаштував ДТП і втік – копи знайшли порушника

Ви читали новину: «Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня близько 10:30 вантажний автомобіль з причепом наїхав на ворожу міну між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району.".