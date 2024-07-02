Літній чоловік отримав поранення через удар КАБ по селу на Харківщині
2 липня близько 10:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Малі Проходи.
Внаслідок обстрілу травмований літній чоловік. З уламковими пораненнями його шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, поліція, ранение, село, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня близько 10:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Малі Проходи.".