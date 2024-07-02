Літній чоловік отримав поранення через удар КАБ по селу на Харківщині

2 липня близько 10:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Малі Проходи.

Внаслідок обстрілу травмований літній чоловік. З уламковими пораненнями його шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).