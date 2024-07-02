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Літній чоловік отримав поранення через удар КАБ по селу на Харківщині

Події 15:12   02.07.2024
Вікторія Яковенко
Літній чоловік отримав поранення через удар КАБ по селу на Харківщині

2 липня близько 10:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Малі Проходи.

Внаслідок обстрілу травмований літній чоловік. З уламковими пораненнями його шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 липня близько 10:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Малі Проходи.".