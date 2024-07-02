Пожилой мужчина получил ранение из-за удара КАБ по селу на Харьковщине

2 июля около 10:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малые Проходы.

В результате обстрела травмирован пожилой мужчина. С обломочными ранениями его госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).