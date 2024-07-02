Пожилой мужчина получил ранение из-за удара КАБ по селу на Харьковщине
2 июля около 10:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малые Проходы.
В результате обстрела травмирован пожилой мужчина. С обломочными ранениями его госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, полиция, ранение, село, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июля около 10:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малые Проходы.".