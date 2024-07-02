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Синегубов сообщил, куда «прилетело» в Харькове и Харьковском районе 1 июля

Происшествия 08:31   02.07.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил, куда «прилетело» в Харькове и Харьковском районе 1 июля скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«16:24 г. Харьков. Попадание КАБа по территории гражданского предприятия. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

Вечером 1 июля, в 21:37, «прилет» был в Харьковском районе — по городу Южный.

«Частное предприятие. Возгорание двух легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали четыре человека», — привел детали начальник ХОВА.

Уже ночью, в 02:16, россияне ударили по Казачьей Лопани, повредив частный дом.

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Также в течение суток из-за атаки россиян горело поле с пшеницей в селе Карасевка Золочевской громады.

«Враг целенаправленно пытался уничтожить урожай, — заявил Синегубов. — Пожар локализован и ликвидирован на площади 2 га, несмотря на риски возгорания на 110 га».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".