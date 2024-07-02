Синегубов сообщил, куда «прилетело» в Харькове и Харьковском районе 1 июля
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
«16:24 г. Харьков. Попадание КАБа по территории гражданского предприятия. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
Вечером 1 июля, в 21:37, «прилет» был в Харьковском районе — по городу Южный.
«Частное предприятие. Возгорание двух легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали четыре человека», — привел детали начальник ХОВА.
Уже ночью, в 02:16, россияне ударили по Казачьей Лопани, повредив частный дом.
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Также в течение суток из-за атаки россиян горело поле с пшеницей в селе Карасевка Золочевской громады.
«Враг целенаправленно пытался уничтожить урожай, — заявил Синегубов. — Пожар локализован и ликвидирован на площади 2 га, несмотря на риски возгорания на 110 га».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, обстрелы, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".