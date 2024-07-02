По Харьковщине ударили из ЗРК С-400 — Нацполиция

По предварительным данным, которые привел начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, 1 июля по селу Мохнач в Харьковской области ударила ракета из российского комплекса ПВО С-400.

Село Мохнач находится, по данным GoogleMaps, на расстоянии порядка 65 км от российской границы — в глубине Харьковской области на юго-востоке от Харькова.

«С. Мохнач. 1 июля в результате вражеских обстрелов, предварительно с ЗРК С-400, повреждены жилые дома», — проинформировал о «прилете» туда Владимир Тимошко.

Он также сообщил об ударах по Казачьей Лопани, где поврежден частный дом, селу Лесная Стенка (ударом УМПБ Д-30 повреждены жилые дома и учебное заведение), селу Карасевка (БПЛА поджег поле с пшеницей, пожар охватил 2 га).

«1 июля следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники провели 15 осмотров мест событий. Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 17 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией рф», — привел статистические данные начальник ГУНП.