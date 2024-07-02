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По Харківщині вдарили із ЗРК С-400 – Нацполіція

Події 08:02   02.07.2024
Оксана Горун
По Харківщині вдарили із ЗРК С-400 – Нацполіція Ілюстрація: GoogleMaps

За попередніми даними, які навів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, 1 липня по селу Мохнач у Харківській області вдарила ракета із російського комплексу ППО С-400.

Село Мохнач знаходиться, за даними GoogleMaps, на відстані близько 65 км від російського кордону – у глибині Харківської області на південному сході від Харкова.

“С. Мохнач. 1 липня внаслідок ворожого обстрілу, попередньо з ЗРК С-400, пошкоджені житлові будинки”, – поінформував про “приліт” туди Володимир Тимошко.

Він також повідомив про удари по Козачій Лопані, де пошкоджений приватний будинок, селу Лісова Стінка (ударом УМПБ Д-30 пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад), селу Карасівка (БПЛА підпалив поле з пшеницею, пожежа охопила 2 га).

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“1 липня слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки провели 15 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф”, – навів статистичні дані начальник ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 08:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, які навів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, 1 липня по селу Мохнач у Харківській області вдарила ракета із російського комплексу ППО С-400".