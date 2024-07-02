По Харківщині вдарили із ЗРК С-400 – Нацполіція

За попередніми даними, які навів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, 1 липня по селу Мохнач у Харківській області вдарила ракета із російського комплексу ППО С-400.

Село Мохнач знаходиться, за даними GoogleMaps, на відстані близько 65 км від російського кордону – у глибині Харківської області на південному сході від Харкова.

“С. Мохнач. 1 липня внаслідок ворожого обстрілу, попередньо з ЗРК С-400, пошкоджені житлові будинки”, – поінформував про “приліт” туди Володимир Тимошко.

Він також повідомив про удари по Козачій Лопані, де пошкоджений приватний будинок, селу Лісова Стінка (ударом УМПБ Д-30 пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад), селу Карасівка (БПЛА підпалив поле з пшеницею, пожежа охопила 2 га).

“1 липня слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки провели 15 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф”, – навів статистичні дані начальник ГУНП.