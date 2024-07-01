Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)
Пшеничне поле поблизу села Карасівка Золочівської громади на Харківщині зайнялося внаслідок обстрілу російських військових.
Близько 16:00 1 липня ворог навмисно завдав удару по хлібному полю, щоб знищити урожай, переконані в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Надзвичайники мали якнайшвидше локалізувати пожежу, яка могла знищити 110 гектарів пшениці. За пів години загоряння обмежили на площі у 2 гектари, а за годину – повністю загасили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, обстріл, пожежа, поле, урожай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пшеничне поле поблизу села Карасівка Золочівської громади на Харківщині зайнялося внаслідок обстрілу російських військових".