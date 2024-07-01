Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)

Пшеничне поле поблизу села Карасівка Золочівської громади на Харківщині зайнялося внаслідок обстрілу російських військових.

Близько 16:00 1 липня ворог навмисно завдав удару по хлібному полю, щоб знищити урожай, переконані в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники мали якнайшвидше локалізувати пожежу, яка могла знищити 110 гектарів пшениці. За пів години загоряння обмежили на площі у 2 гектари, а за годину – повністю загасили.