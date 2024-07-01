Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)

Події 18:49   01.07.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)

Пшеничне поле поблизу села Карасівка Золочівської громади на Харківщині зайнялося внаслідок обстрілу російських військових.

Близько 16:00 1 липня ворог навмисно завдав удару по хлібному полю, щоб знищити урожай, переконані в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники мали якнайшвидше локалізувати пожежу, яка могла знищити 110 гектарів пшениці. За пів години загоряння обмежили на площі у 2 гектари, а за годину – повністю загасили.

Читайте також: Місяць контрастів: харківські синоптики розповіли, чим дивував червень

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок
Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок
01.07.2024, 19:25
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)
Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)
01.07.2024, 18:49
Місяць контрастів: харківські синоптики розповіли, чим дивував червень
Місяць контрастів: харківські синоптики розповіли, чим дивував червень
01.07.2024, 18:21
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
01.07.2024, 17:56

Новини за темою:

13:14
Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)
19:42
Півтонну авіабомбу ФАБ-500 скинули на Нову пошту у Харкові (фото, відео)
11:25
Літня мешканка Харківщини втратила стопу, натрапивши на “пелюстку”
08:38
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі
11:24
Загинуло подружжя: подробиці підриву на Харківщині

Ви читали новину: «Ворог ударив по хлібному полю на Харківщині, щоб знищити врожай – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 18:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пшеничне поле поблизу села Карасівка Золочівської громади на Харківщині зайнялося внаслідок обстрілу російських військових".