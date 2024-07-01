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Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай — ГСЧС

Происшествия 18:49   01.07.2024
Елена Нагорная
Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай — ГСЧС

Пшеничное поле вблизи села Карасевка Золочевской громады на Харьковщине загорелось в результате обстрела российских военных.

Около 16:00 1 июля враг намеренно нанес удар по хлебному полю, чтобы уничтожить урожай, убеждены в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники должны были как можно быстрее локализовать пожар, который мог уничтожить 110 гектаров пшеницы. За полчаса возгорание ограничили на площади в 2 гектара, а через час — полностью потушили.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 18:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пшеничное поле вблизи села Карасевка Золочевской громады на Харьковщине загорелось в результате обстрела российских военных.".