Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай — ГСЧС
Пшеничное поле вблизи села Карасевка Золочевской громады на Харьковщине загорелось в результате обстрела российских военных.
Около 16:00 1 июля враг намеренно нанес удар по хлебному полю, чтобы уничтожить урожай, убеждены в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники должны были как можно быстрее локализовать пожар, который мог уничтожить 110 гектаров пшеницы. За полчаса возгорание ограничили на площади в 2 гектара, а через час — полностью потушили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, пожары, поле, урожай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пшеничное поле вблизи села Карасевка Золочевской громады на Харьковщине загорелось в результате обстрела российских военных.".