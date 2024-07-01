Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай — ГСЧС

Пшеничное поле вблизи села Карасевка Золочевской громады на Харьковщине загорелось в результате обстрела российских военных.

Около 16:00 1 июля враг намеренно нанес удар по хлебному полю, чтобы уничтожить урожай, убеждены в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники должны были как можно быстрее локализовать пожар, который мог уничтожить 110 гектаров пшеницы. За полчаса возгорание ограничили на площади в 2 гектара, а через час — полностью потушили.