Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
“16:24, м. Харків. Влучання КАБу на території цивільного підприємства. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Увечері 1 липня, о 21:37, “приліт” був у Харківському районі – по місту Південне.
“Приватне підприємство. Загоряння двох легкових автомобілів, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. Постраждали чотири людини”, – навів деталі начальник ХОВА.
Уже вночі, о 02:16, росіяни вдарили по Козачій Лопані, пошкодивши приватний будинок.
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Також протягом доби через атаку росіян горіло поле із пшеницею у селі Карасівка Золочівської громади.
“Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай, – заявив Синєгубов. – Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загоряння на 110 га”.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".