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Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня

Події 08:31   02.07.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

“16:24, м. Харків. Влучання КАБу на території цивільного підприємства. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Увечері 1 липня, о 21:37, “приліт” був у Харківському районі – по місту Південне.

“Приватне підприємство. Загоряння двох легкових автомобілів, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. Постраждали чотири людини”, – навів деталі начальник ХОВА.

Уже вночі, о 02:16, росіяни вдарили по Козачій Лопані, пошкодивши приватний будинок.

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Також протягом доби через атаку росіян горіло поле із пшеницею у селі Карасівка Золочівської громади.

“Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай, – заявив Синєгубов. – Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загоряння на 110 га”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".