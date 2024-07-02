Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

“16:24, м. Харків. Влучання КАБу на території цивільного підприємства. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Увечері 1 липня, о 21:37, “приліт” був у Харківському районі – по місту Південне.

“Приватне підприємство. Загоряння двох легкових автомобілів, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. Постраждали чотири людини”, – навів деталі начальник ХОВА.

Уже вночі, о 02:16, росіяни вдарили по Козачій Лопані, пошкодивши приватний будинок.

Також протягом доби через атаку росіян горіло поле із пшеницею у селі Карасівка Золочівської громади.

“Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай, – заявив Синєгубов. – Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загоряння на 110 га”.