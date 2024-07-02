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Грузовик подорвался на мине в Харьковской области: водитель не пострадал

Общество 15:52   02.07.2024
Виктория Яковенко
Грузовик подорвался на мине в Харьковской области: водитель не пострадал Фото: Харьковская областная прокуратура

2 июля около 10:30 грузовой автомобиль с прицепом наехал на вражескую мину между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, транспортное средство получило повреждения. Водитель не пострадал.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 15:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июля около 10:30 грузовой автомобиль с прицепом наехал на вражескую мину между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района.".