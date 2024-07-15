Синєгубов і Тимошко – про наслідки обстрілів на Харківщині: троє поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформували, що протягом доби по Харківській області били КАБами та ФАБами, а також дронами-камікадзе, з артилерії та РСЗВ.

Кілька разів росіяни били по Куп’янську.

“14 липня внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 зруйновані будинки. Дістала поранення цивільна жінка”, – повідомив Тимошко.

Синєгубов поінформував, що о 20:30 14 липня по Куп’янську також прилетів ворожий дрон “Ланцет”. Удар пошкодив асфальтне покриття.

Постраждалі були й у Ківшарівці Куп’янського району та Богуславці Борівської громади.

“С. Ківшарівка, поблизу “Колійної механічної станції”, Куп’янський лісгосп. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджені вікна та двері. Постраждала 53-річна жінка. С. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ горіли три господарчі будівлі. Постраждав 21-річний чоловік”, – поінформував Синєгубов.

Також, за його даними, армія РФ вдарила fpv-дроном “Ланцет” по території на трасі Золочів-Олександрівка. Володимир Тимошко повідомив, що будинок зруйнований у селі Кругляківка внаслідок артилерійського обстрілу.

Також Олег Синєгубов повідомив про загиблого – але не від обстрілів, а через вибух невідомого технічного пристрою. Це сталося у Куп’янську вранці 14 липня. Загиблому чоловікові було 42 роки.