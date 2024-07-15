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Синегубов и Тимошко — о последствиях обстрелов на Харьковщине: трое раненых

Происшествия 08:15   15.07.2024
Оксана Горун
Синегубов и Тимошко — о последствиях обстрелов на Харьковщине: трое раненых Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировали, что в течение суток по Харьковской области били КАБами и ФАБами, а также дронами-камикадзе, из артиллерии и РСЗО.

Несколько раз россияне били по Купянску.

«14 июля в результате вражеского обстрела ФАБ-250 разрушены дома. Получила ранение гражданская женщина», — сообщил Тимошко.

Синегубов проинформировал, что в 20:30  14 июля по Купянску также прилетел вражеский дрон «Ланцет». Удар повредил асфальтное покрытие.

Пострадавшие были в Ковшаровке Купянского района и Богуславке Боровской громады.

«С. Ковшаровка, вблизи «Колейной механической станции», Купянский лесхоз. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка. Разрушена крыша двухэтажки, повреждены окна и двери. Пострадала 53-летняя женщина. С. Богуславка. В результате обстрела КАБ горели три хозяйственные постройки. Пострадал 21-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.

Также, по его данным, армия РФ ударила fpv-дроном «Ланцет» по территории на трассе Золочев-Александровка. Владимир Тимошко сообщил, что дом разрушен в селе Кругляковка в результате артиллерийского обстрела.

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Также Олег Синегубов сообщил о погибшем — но не от обстрелов, а из-за взрыва неизвестного технического устройства. Это случилось в Купянске утром 14 июля. Погибшему мужчине было 42 года.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировали, что в течение суток по Харьковской области били КАБами и ФАБами, а также дронами-камикадзе, из артиллерии и РСЗО".