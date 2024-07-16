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Синєгубов про нічні удари по Харківщині: горіли будинки, є поранені

Події 08:29   16.07.2024
Оксана Горун
Синєгубов про нічні удари по Харківщині: горіли будинки, є поранені

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 16 липня поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу.

Вночі росіяни обстрілювали Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області.

“23:30, Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені шість приватних будинків. Травмовані 52-річний чоловік та 51-річна жінка. 23:46, Куп’янський район, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли господарча споруда, дев‘ять приватних будинків. 16 липня, 01:01, Ізюмський район, Куньєвська ТГ, с. Липчанівка, фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіла складська будівля”, – поінформував про наслідки нічних обстрілів начальник ХОВА.

Він також поінформував про інші удари протягом доби.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 16 липня поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу".