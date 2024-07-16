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Пошкоджені будинки, горів ліс, двоє постраждалих – Тимошко про обстріли

Події 07:40   16.07.2024
Оксана Горун
Пошкоджені будинки, горів ліс, двоє постраждалих – Тимошко про обстріли

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів армії РФ по цивільних у регіоні.

 Найтяжчими стали наслідки обстрілу села Кіндрашівка.

“15 липня військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удари керованими авіабомбами. Постраждали двоє цивільних мешканців. Пошкоджено шість приватних будинків”, – повідомив Тимошко.

УМПБ Д-30 росіяни вдарили по селищу Білий Колодязь у Вовчанській громаді. Там пошкоджені два будинки та господарча споруда.

Село Руські Тишки обстріляли з мінометів, там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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“С. Новоплатонівка. 15 липня військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. М. Куп’янськ. 15 липня внаслідок ворожого обстрілу загорівся ліс“, – доповнив начальник ГУНП в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів армії РФ по цивільних у регіоні".