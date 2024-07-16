Повреждены жилые дома, горел лес, двое пострадавших — Тимошко об обстрелах
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов армии РФ по гражданским в регионе.
Наиболее тяжелыми стали последствия обстрела села Кондрашовка.
«15 июля военные рф, нарушая законы и обычаи войны, нанесли удары управляемыми авиабомбами. Пострадали два гражданских жителя. Повреждены шесть частных домов», — сообщил Тимошко.
УМПБ Д-30 россияне ударили по поселку Белый Колодец в Волчанской громаде. Там повреждены два дома и хозяйственное сооружение.
Село Русские Тишки обстреляли из минометов, там повреждены жилые дома и хозпостройки.
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«С. Новоплатоновка. 15 июля военные рф обстреляли населенный пункт из РСЗО. В результате обстрела поврежден жилой дом. Г. Купянск. 15 июля в результате вражеских обстрелов загорелся лес», — дополнил начальник ГУНП в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов армии РФ по гражданским в регионе".