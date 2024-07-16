Повреждены жилые дома, горел лес, двое пострадавших — Тимошко об обстрелах

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов армии РФ по гражданским в регионе.

Наиболее тяжелыми стали последствия обстрела села Кондрашовка.

«15 июля военные рф, нарушая законы и обычаи войны, нанесли удары управляемыми авиабомбами. Пострадали два гражданских жителя. Повреждены шесть частных домов», — сообщил Тимошко.

УМПБ Д-30 россияне ударили по поселку Белый Колодец в Волчанской громаде. Там повреждены два дома и хозяйственное сооружение.

Село Русские Тишки обстреляли из минометов, там повреждены жилые дома и хозпостройки.

«С. Новоплатоновка. 15 июля военные рф обстреляли населенный пункт из РСЗО. В результате обстрела поврежден жилой дом. Г. Купянск. 15 июля в результате вражеских обстрелов загорелся лес», — дополнил начальник ГУНП в Харьковской области.