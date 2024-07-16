Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

Синегубов про ночные удары по Харьковщине: горели дома, есть раненые

Происшествия 08:29   16.07.2024
Оксана Горун
Синегубов про ночные удары по Харьковщине: горели дома, есть раненые

Начальник ХОВА Олег Синегубов 16 июля проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.

Ночью россияне обстреливали Изюмский и Купянский районы Харьковской области.

«23:30, Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. В результате обстрела КАБ повреждены шесть частных домов. Травмированы 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. 23:46 Купянский район, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горели хозяйственное сооружение, девять частных домов. 16 июля, 01:01, Изюмский район, Куньевская ТГ, с. Липчановка, фермерское хозяйство. В результате обстрела горело складское здание», — перечислил последствия ночных ударов Синегубов.

Он также сообщил о других ударах в течение суток.

Читайте также: Повреждены жилые дома, горел лес, двое пострадавших — Тимошко об обстрелах

Автор: Оксана Горун
Популярно
Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
15.07.2024, 22:00
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
15.07.2024, 07:27
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
16.07.2024, 08:50
Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели
Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели
15.07.2024, 09:51
Главные новости Харькова 16 июля: выросли цены, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 16 июля: выросли цены, последствия обстрелов
16.07.2024, 09:12
Харьковчанка выиграла Кубок Украины по легкой атлетике
Харьковчанка выиграла Кубок Украины по легкой атлетике
16.07.2024, 09:50

Новости по теме:

09:12
Главные новости Харькова 16 июля: выросли цены, последствия обстрелов
09:06
Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего
08:50
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
08:29
Синегубов про ночные удары по Харьковщине: горели дома, есть раненые
08:22
18 боев за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковском направлении

Вы читали новость: «Синегубов про ночные удары по Харьковщине: горели дома, есть раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 16 июля проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки".