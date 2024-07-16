Синегубов про ночные удары по Харьковщине: горели дома, есть раненые
Начальник ХОВА Олег Синегубов 16 июля проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.
Ночью россияне обстреливали Изюмский и Купянский районы Харьковской области.
«23:30, Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. В результате обстрела КАБ повреждены шесть частных домов. Травмированы 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. 23:46 Купянский район, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горели хозяйственное сооружение, девять частных домов. 16 июля, 01:01, Изюмский район, Куньевская ТГ, с. Липчановка, фермерское хозяйство. В результате обстрела горело складское здание», — перечислил последствия ночных ударов Синегубов.
Он также сообщил о других ударах в течение суток.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 16 июля проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки".