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Як ЗСУ вдається утримувати позиції в руїнах Волчанська: дані ОТУВ “Харків”

Події 11:06   29.07.2024
Оксана Горун
Як ЗСУ вдається утримувати позиції в руїнах Волчанська: дані ОТУВ “Харків” Скриншот

Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у ефірі нацмарафону повідомив, що протиставляють російським КАБам ЗСУ.

Відповідаючи на запитання ведучих про те, як вдається утримувати позиції в зруйнованому російськими обстрілами Вовчанську, Саранцев наголосив не лише на героїзмі солдатів і командирів, а й на нестандартних ходах Сил оборони.

“Це асиметричні відповіді на дії ворога. Це несподівані, нестандартні дії наших військ щодо стримування противника та знищення його живої сили, техніки та озброєння. Якщо ворог, наприклад, використовує КАБ – це боєприпас, який був розроблений ще в 1946 році, то ми використовуємо високоточні технології із застосуванням штучного інтелекту, також використовуємо далеку розвідку, засоби РЕБ”, – пояснив Саранцев.

Він зазначив, що видавати всі секрети у прямому етері, звісно, ​​не може.

За даними спікера ОТУВ “Харків”, найбільші свої зусилля ворог сконцентрував у районах Липців, Глибокого, сіл Мороховець, Красне та Вовчанська.

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Росіяни постійно намагаються змінювати свою тактику, вони постійно щось шукають, вигадують нові ходи, щоб якимось чином обійти позиції Сил оборони. Це бувають і лобові атаки, й дії малих штурмових груп. Є тактика дуже різноманітна, і тут дуже важко спрогнозувати, що ворог вигадає та зробить у той чи інший момент. Щодо питання розвитку ситуації, то звичайно все залежатиме від оперативної обстановки та розкладу сил”, — зазначив Віталій Саранцев.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у ефірі нацмарафону повідомив, що протиставляють російським КАБам ЗСУ".