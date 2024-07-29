Как ВСУ удается удерживать позиции в руинах Волчанска: ответ ОТГВ «Харьков»

Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил, что противопоставляют российским КАБам ВСУ.

Отвечая на вопрос ведущих о том, как удается удерживать позиции в разрушенном российскими обстрелами Волчанске, Саранцев отметил не только героизм солдат и командиров, но и нестандартные ходы Сил обороны.

«Это асимметричные ответы на действия врага. Это неожиданные, нестандартные действия наших войск по сдерживанию противника и уничтожению его живой силы, техники и вооружения. Если враг, например, использует КАБ – это боеприпас, который был разработан еще в 1946 году, то мы используем высокоточные технологии с применением искусственного интеллекта, также используем дальнюю разведку, средства РЭБ», — пояснил Саранцев.

Он отметил, что выдавать все секреты в прямом эфире, конечно, не может.

По данным спикера ОТГВ «Харьков», наибольшие свои усилия враг сконцентрировал в районах Липцев, Глубокого, сел Мороховец, Красное и Волчанска.

«Россияне постоянно пытаются менять свою тактику, они постоянно что-то ищут, придумывают новые ходы, чтобы как-то обойти позиции Сил обороны. Это бывают и лобовые атаки, и действия малых штурмовых групп. Есть тактика очень разнообразная, и здесь очень трудно спрогнозировать, что враг придумает и сделает тот или иной момент. Что касается вопроса развития ситуации, то, конечно, все будет зависеть от оперативной обстановки и расстановки сил», — отметил Виталий Саранцев.