Как ВСУ удается удерживать позиции в руинах Волчанска: ответ ОТГВ «Харьков»
Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил, что противопоставляют российским КАБам ВСУ.
Отвечая на вопрос ведущих о том, как удается удерживать позиции в разрушенном российскими обстрелами Волчанске, Саранцев отметил не только героизм солдат и командиров, но и нестандартные ходы Сил обороны.
«Это асимметричные ответы на действия врага. Это неожиданные, нестандартные действия наших войск по сдерживанию противника и уничтожению его живой силы, техники и вооружения. Если враг, например, использует КАБ – это боеприпас, который был разработан еще в 1946 году, то мы используем высокоточные технологии с применением искусственного интеллекта, также используем дальнюю разведку, средства РЭБ», — пояснил Саранцев.
Он отметил, что выдавать все секреты в прямом эфире, конечно, не может.
По данным спикера ОТГВ «Харьков», наибольшие свои усилия враг сконцентрировал в районах Липцев, Глубокого, сел Мороховец, Красное и Волчанска.
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«Россияне постоянно пытаются менять свою тактику, они постоянно что-то ищут, придумывают новые ходы, чтобы как-то обойти позиции Сил обороны. Это бывают и лобовые атаки, и действия малых штурмовых групп. Есть тактика очень разнообразная, и здесь очень трудно спрогнозировать, что враг придумает и сделает тот или иной момент. Что касается вопроса развития ситуации, то, конечно, все будет зависеть от оперативной обстановки и расстановки сил», — отметил Виталий Саранцев.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", саранцев, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил, что противопоставляют российским КАБам ВСУ".