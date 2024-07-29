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ВС РФ готовятся наступать в районе Глубокого — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 09:21   29.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ готовятся наступать в районе Глубокого — ОТГВ «Харьков» Иллюстрация: карта DeepState

Оккупанты из РФ пополняют запасы и доукомплектовывают подразделения, которые действуют на севере от Харькова, чтобы перейти в атаки.

«Вблизи Глубокого оккупанты готовятся к наступательным действиям штурмовых групп, пополняют запасы и пытаются доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава, проводят разведку маршрутов выдвижения», — проинформировали в актуальной сводке ОТГВ «Харьков».

Также враг провел ротацию своих подразделений в районе села Гатище (под Волчанском) и усиливает посты боевой охраны на собственной территории по ту сторону границы от Сотницкого Казачка.

За сутки на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Еще два зафиксировали с начала этих суток — оба в районе Волчанска.

Армия РФ продолжает забрасывать позиции ВСУ КАБами (за сутки их было 26), а также бьет дронами-камикадзе (46 ударов) и из артиллерии (513 обстрелов).

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В свою очередь Силы обороны прореживают ряды захватчиков. По данным ОТГВ «Харьков», за сутки потери врага составили 136 человек — убитыми и ранеными.  Также уничтожены и повреждены 53 единицы техники: один танк, 16 артсистем, десять автомобилей, пять единиц спецтехники и 21 БПЛА.

«Уничтожено: 68 укрытий личного состава противника, два пункта хранения боеприпасов», — дополнили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ пополняют запасы и доукомплектовывают подразделения, которые действуют на севере от Харькова, чтобы перейти в атаки".