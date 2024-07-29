ВС РФ готовятся наступать в районе Глубокого — ОТГВ «Харьков»
Оккупанты из РФ пополняют запасы и доукомплектовывают подразделения, которые действуют на севере от Харькова, чтобы перейти в атаки.
«Вблизи Глубокого оккупанты готовятся к наступательным действиям штурмовых групп, пополняют запасы и пытаются доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава, проводят разведку маршрутов выдвижения», — проинформировали в актуальной сводке ОТГВ «Харьков».
Также враг провел ротацию своих подразделений в районе села Гатище (под Волчанском) и усиливает посты боевой охраны на собственной территории по ту сторону границы от Сотницкого Казачка.
За сутки на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Еще два зафиксировали с начала этих суток — оба в районе Волчанска.
Армия РФ продолжает забрасывать позиции ВСУ КАБами (за сутки их было 26), а также бьет дронами-камикадзе (46 ударов) и из артиллерии (513 обстрелов).
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В свою очередь Силы обороны прореживают ряды захватчиков. По данным ОТГВ «Харьков», за сутки потери врага составили 136 человек — убитыми и ранеными. Также уничтожены и повреждены 53 единицы техники: один танк, 16 артсистем, десять автомобилей, пять единиц спецтехники и 21 БПЛА.
«Уничтожено: 68 укрытий личного состава противника, два пункта хранения боеприпасов», — дополнили в сводке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, глубокое, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ пополняют запасы и доукомплектовывают подразделения, которые действуют на севере от Харькова, чтобы перейти в атаки".