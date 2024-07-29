ЗС РФ готуються наступати в районі Глибокого – ОТУВ “Харків”
Окупанти з РФ поповнюють запаси та доукомплектовують підрозділи, які діють на півночі від Харкова, щоб перейти до атак.
“Поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій штурмових груп, поповнюють запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу, проводять розвідку маршрутів висування”, – поінформували в актуальному зведенні ОТУВ “Харків”.
Також ворог провів ротацію своїх підрозділів у районі села Гатище (під Вовчанськом) та посилює пости бойової охорони на власній території по той бік кордону від Сотницького Козачка.
За добу на Харківському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Ще два зафіксували з початку цієї доби – обидва в районі Вовчанська.
Армія РФ продовжує закидати позиції ЗСУ КАБами (за добу їх було 26), а також б’є дронами-камікадзе (46 ударів) та з артилерії (513 обстрілів).
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Своєю чергою Сили оборони проріджують ряди загарбників. За даними ОТУВ “Харків”, за добу втрати ворога склали 136 осіб – убитими та пораненими. Також знищені та пошкоджено 53 одиниці техніки: один танк, 16 артсистем, десять автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 21 БПЛА.
“Знищено: 68 укриттів особового складу противника, два пункти зберігання боєприпасів”, – доповнили у звіті.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти з РФ поповнюють запаси та доукомплектовують підрозділи, які діють на півночі від Харкова, щоб перейти до атак".