ISW: ЗС РФ втратили плацдарм на південному березі річки у Вовчанську
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ “посунулася” у Вовчанську, спроба форсувати річку Вовча завершилася невдало.
“Російські сили, ймовірно, більше не утримують позиції на південному (лівому) березі річки Вовча у Вовчанську”, – поінформував Інститут вивчення війни у зведенні за 28 липня.
Аналітики зазначили, що про “плацдарм” на південному березі Вовчої, який вперше виник у повідомленнях російських та українських джерел 10 липня, більше не згадують.
“Декілька російських джерел заявили, що російські сили більше не утримують позиції на південному березі річки Вовча, а українські позиції в центральній частині Волчанська припускають, що російські позиції на північному (правому) березі річки Вовча, ймовірно, недостатньо захищені, щоб підтримувати міцні позиції через річку. Російський військовий блогер заявив, що російські сили контролюють лише західну частину Агрегатного заводу в центральній частині Вовчанська”, – повідомили в ISW.
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Бої протягом доби тривали у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці. За повідомленнями російських джерел, Сили оборони України контратакували у Вовчанську та Глибокому. На Куп’янському напрямку також тривали бої, підтверджених змін лінії фронту не фіксували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, глубокое, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ “посунулася” у Вовчанську, спроба форсувати річку Вовча завершилася невдало".