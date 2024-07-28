Локація за Піщаним на Харківщині може стати для росіян дуже важкою – Коваленко
Оперативну обстановку в районах Куп’янська та Борової на Харківщині протягом тижня, що минає, проаналізував оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
Ситуація на Лимано-Куп’янській осі, як він зазначив в етері Oboz.ua, залишається більш-менш стабільною.
Коваленко нагадав, що військові РФ спробували просунутися у напрямку Борової, але ці атаки були відбиті.
«Минулого тижня приверталось максимум уваги до Піщаного. Там розгорнулися події, пов’язані з тим, що росіяни мали просування. Я навіть, проаналізувавши загальну ситуацію, зробив висновок, що якщо росіяни будуть продовжувати тиснути з Піщаного в напрямку на лівий берег річки Оскіл, то їм знадобиться десь приблизно до трьох місяців, щоб вийти на лівий берег. Це якщо не станеться якихось непередбачуваних моментів, або з нашого боку, або з їхнього. Тому, в принципі, саме ця локація, вона викликає занепокоєння, але станом на зараз вона через віддаленість від лівого берега річки Оскіл на майже 8 кілометрів, причому там виключно поля та лісопосадки з нашими рубежами та позиціями, вона може стати для росіян дуже важкою для того, щоб розпочинати саме тут якийсь прорив та просування», – сказав Коваленко.
Поблизу Куп’янська, особливо в районі Синьківки, загарбники не мали якихось серйозних досягнень, тож намагаються постійно накривати цю локацію керованими авіабомбами, додав експерт.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Александр Коваленко., Борова, группа «Информационное сопротивление», Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативну обстановку в районах Куп’янська та Борової на Харківщині протягом тижня, що минає, проаналізував оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко".