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ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко

Події 10:57   22.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua повідомив, що ЗС РФ провели успішний для себе штурм у районі Андріївки. Поки що немає однозначної відповіді, як розгортатимуться події далі.

За інформацією Коваленка, на Лимано-Куп’янському напрямку в ЗС РФ були деякі просування на двох ділянках: на південь – у районі Андріївки та на північ – у районі Піщаного.

“Район Андріївки – це якраз та лінія, про яку згадували раніше: Андріївка – М’ясожарівка, це по річці Жеребець, вихід на Вишневе – Першотравневе – Копанки, й це Борова, напрямок на Борову. Тобто російські окупаційні війська після майже вже як місяць – півтора місяця підготовки до якоїсь активізації в напрямку на Борову (і як очікували по лінії Копанки – Першотравневе – Вишневе) почали рух в районі Андріївки. Чи це в них ситуативний був прорив, чи це цілеспрямований вихід на Вишневе, а з Вишневого просування далі через Зелений Гай та Борівську Андріївку, ми побачимо. Але поки що активізація відмічається саме в цій локації після того, як було попередження про скупчення сил та засобів росіян в напрямку Борової. Хоча це може бути просто успішний, ситуативно успішний штурм, який відбувся саме в цій локації”, – сказав Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Що стосується подій у районі Піщаного, то Коваленко підтвердив просування армії РФ у цьому районі (раніше про нього повідомили Інститут вивчення війни та команда аналітиків “DeepState”). Оглядач “Інформаційного спротиву” зазначив: просування ворога в цій локації – вже не перше.

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“Ця локація є небезпечною в плані виходу російських окупантів у напрямку до річки Оскіл по Лимано-Куп’янській вісі. У принципі, їхня задача залишається незмінною з другої половини 2022 року, тобто саме тоді, коли росіян витіснили з Харківської області. Вони продовжують намагатися вийти хоча б на лівий берег річки Оскіл, щоб тримати її як таку собі природну перепону, та сформувати відповідний плацдарм для того, щоб утримувати Лимано-Куп’янську вісь для подальшого наступу на Харківщині“, – повідомив Олександр Коваленко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua повідомив, що ЗС РФ провели успішний для себе штурм у районі Андріївки. Поки що немає однозначної відповіді, як розгортатимуться події далі".