ВС РФ активизировались в направлении Боровой — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua сообщил, что ВС РФ провели успешный для себя штурм в районе Андреевки. Пока нет однозначного ответа, что за ним последует.

По информации Коваленко, на Лимано-Купянском направлении у ВС РФ были некоторые продвижения на двух участках: южнее — в районе Андреевки и севернее — в районе Песчаного.

«Район Андреевки — это как раз та линия, о которой упоминали ранее: Андреевка – Мясожаровка, это по реке Жеребец, выход на Вишневое – Первомайское – Копанки, и это Боровая, направление на Боровую. То есть российские оккупационные войска после почти уже как месяца — полутора месяцев подготовки к какой-то активизации в направлении Боровой (и как ожидали по линии Копанки – Первомайское – Вишневое) начали движение в районе Андреевки. То ли это у них ситуативный был прорыв, то ли это целенаправленный выход на Вишневое, а из Вишневого — продвижение дальше через Зеленый Гай и Боровскую Андреевку, мы увидим. Но пока активизация отмечается именно в этой локации после предупреждения о скоплении сил и средств россиян в направлении Боровой. Хотя это может быть просто ситуативно успешный штурм, состоявшийся именно в этой локации», — сказал Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Что касается событий в районе Песчаного, то Коваленко подтвердил продвижение армии РФ в этом районе (ранее о нем сообщили Институт изучения войны и команда аналитиков «DeepState»). Обозреватель «Информационного сопротивления» отметил: продвижение врага в этой локации — уже не первое.

«Эта локация опасна в плане выхода российских оккупантов по направлению к реке Оскол по Лимано-Купянской оси. В принципе, их задача остается неизменной со второй половины 2022 года, то есть с того момента, когда россиян вытеснили из Харьковской области. Они продолжают пытаться выйти хотя бы на левый берег реки Оскол, чтобы держать ее как некую естественную преграду и сформировать соответствующий плацдарм для того, чтобы удержать Лимано-Купянскую ось для дальнейшего наступления на Харьковщине», — сообщил Александр Коваленко.