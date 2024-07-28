Live
  • Вс 28.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко

Политика 19:28   28.07.2024
Елена Нагорная
Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко

Оперативную обстановку в районах Купянска и Боровой на Харьковщине в течение уходящей недели проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Ситуация на Лимано-Купянской оси, как он отметил в эфире Oboz.ua, остается более-менее стабильной.

Коваленко напомнил, что военные РФ попытались продвинуться в направлении Боровой, но эти атаки были отбиты.

«На прошлой неделе привлекалось максимум внимания к Песчаному. Там развернулись события, связанные с тем, что россияне имели продвижение. Я даже, проанализировав общую ситуацию, сделал вывод, что если россияне будут продолжать давить из Песчаного в направлении на левый берег реки Оскол, то им понадобится где-то примерно до трех месяцев, чтобы выйти на левый берег. Это если не произойдет каких-то непредсказуемых моментов, или с нашей стороны, или с их стороны. Поэтому, в принципе, именно эта локация, она вызывает беспокойство, но по состоянию на сейчас она из-за удаленности от левого берега реки Оскол почти на 8 километров, причем там исключительно поля и лесопосадки с нашими рубежами и позициями, она может стать для россиян очень тяжелой для того, чтобы начинать именно здесь какой-то прорыв и продвижение», — сказал Коваленко.

Вблизи Купянска, особенно в районе Синьковки, захватчики не имели каких-то серьезных достижений, поэтому пытаются постоянно накрывать эту локацию управляемыми авиабомбами, добавил эксперт.

Читайте также: Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ракеты прилетели по транспортному предприятию в Харькове — прокуратура (видео)
Ракеты прилетели по транспортному предприятию в Харькове — прокуратура (видео)
28.07.2024, 13:59
Главные новости 28 июля: удар двумя ракетами Х-35У по Харькову, фронт
Главные новости 28 июля: удар двумя ракетами Х-35У по Харькову, фронт
28.07.2024, 16:58
О рекордном количестве обстрелов севера Харьковщины заявили в ОТГВ «Харьков»
О рекордном количестве обстрелов севера Харьковщины заявили в ОТГВ «Харьков»
28.07.2024, 10:31
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
28.07.2024, 11:21
Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие
Два «прилета» по Харькову: Терехов рассказал, есть ли пострадавшие
28.07.2024, 12:27
Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко
Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко
28.07.2024, 19:28

Новости по теме:

19:58
Россияне целились по госпиталю МВД в Харькове – эксперт
09:58
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
17:03
Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
18:57
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове
12:44
Подъезд 10-этажки обрушился в Белгороде (видео)

Вы читали новость: «Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативную обстановку в районах Купянска и Боровой на Харьковщине в течение уходящей недели проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".