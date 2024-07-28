Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко
Оперативную обстановку в районах Купянска и Боровой на Харьковщине в течение уходящей недели проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Ситуация на Лимано-Купянской оси, как он отметил в эфире Oboz.ua, остается более-менее стабильной.
Коваленко напомнил, что военные РФ попытались продвинуться в направлении Боровой, но эти атаки были отбиты.
«На прошлой неделе привлекалось максимум внимания к Песчаному. Там развернулись события, связанные с тем, что россияне имели продвижение. Я даже, проанализировав общую ситуацию, сделал вывод, что если россияне будут продолжать давить из Песчаного в направлении на левый берег реки Оскол, то им понадобится где-то примерно до трех месяцев, чтобы выйти на левый берег. Это если не произойдет каких-то непредсказуемых моментов, или с нашей стороны, или с их стороны. Поэтому, в принципе, именно эта локация, она вызывает беспокойство, но по состоянию на сейчас она из-за удаленности от левого берега реки Оскол почти на 8 километров, причем там исключительно поля и лесопосадки с нашими рубежами и позициями, она может стать для россиян очень тяжелой для того, чтобы начинать именно здесь какой-то прорыв и продвижение», — сказал Коваленко.
Вблизи Купянска, особенно в районе Синьковки, захватчики не имели каких-то серьезных достижений, поэтому пытаются постоянно накрывать эту локацию управляемыми авиабомбами, добавил эксперт.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Александр Коваленко., Борова, Боровая, группа «Информационное сопротивление», Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативную обстановку в районах Купянска и Боровой на Харьковщине в течение уходящей недели проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".