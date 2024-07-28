Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ

Около 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники, из которых 200 артсистем, накопил противник на участке от Райгородки до Нововодяного на Луганщине. Это направление на Боровую Харьковской области.

Об этом рассказал в эфире нацмарафона командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

По его словам, против 3-й ОШБр на этом направлении 20-я армия ВС РФ сейчас развернута силами 3-й и 144-й дивизий.

«Они пробуют проводить постоянные штурмы. Иногда темп увеличивается, иногда уменьшается. Все зависит от того, как часто им привозят пополнение. Пополнение им привозят довольно часто. За месяц на нашем направлении они теряют до тысячи человек убитыми и несколько тысяч ранеными. Но это не говорит о том, что теперь после этого их там нет, поскольку пополнение довозится… Наша основная задача и то, что мы прекрасно сейчас делаем, — создаем огневые мешки, затягиваем их в них и там уже уничтожаем. Но на самом деле очень трудно и самый тяжелый фактор, который сегодня есть, это непосредственно люди», — сказал Кухарчук.