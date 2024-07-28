Напрямок на Борову: у 3-й ОШБр назвали кількість солдатів і техніки РФ

Близько 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, з яких 200 артсистем, накопичив супротивник на ділянці від Райгородки до Нововодяного на Луганщині. Це напрямок на Борову Харківської області.

Про це розповів в етері нацмарафону командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук.

За його словами, проти 3-ї ОШБр на цьому напрямку 20-та армія ЗС РФ зараз розгорнута силами 3-ї та 144-ї дивізій.

«Вони пробують проводити постійні штурми. Іноді темп збільшується, іноді зменшується. Усе залежить від того, як часто їм привозять поповнення. Поповнення їм привозять доволі часто. За місяць на нашому напрямку вони втрачають до тисячі людей вбитими й декілька тисяч пораненими. Але це не говорить про те, що тепер після цього їх там немає, оскільки поповнення довозиться… Наша основна задача і те, що ми чудово зараз робимо, – створюємо вогневі мішки, затягуємо їх у них і там уже знищуємо. Але насправді дуже важко і найважчий фактор, який сьогодні є, це безпосередньо люди», – сказав Кухарчук.