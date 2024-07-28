Напрямок на Борову: у 3-й ОШБр назвали кількість солдатів і техніки РФ
Близько 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, з яких 200 артсистем, накопичив супротивник на ділянці від Райгородки до Нововодяного на Луганщині. Це напрямок на Борову Харківської області.
Про це розповів в етері нацмарафону командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук.
За його словами, проти 3-ї ОШБр на цьому напрямку 20-та армія ЗС РФ зараз розгорнута силами 3-ї та 144-ї дивізій.
«Вони пробують проводити постійні штурми. Іноді темп збільшується, іноді зменшується. Усе залежить від того, як часто їм привозять поповнення. Поповнення їм привозять доволі часто. За місяць на нашому напрямку вони втрачають до тисячі людей вбитими й декілька тисяч пораненими. Але це не говорить про те, що тепер після цього їх там немає, оскільки поповнення довозиться… Наша основна задача і те, що ми чудово зараз робимо, – створюємо вогневі мішки, затягуємо їх у них і там уже знищуємо. Але насправді дуже важко і найважчий фактор, який сьогодні є, це безпосередньо люди», – сказав Кухарчук.
Читайте також: Про рекордну кількість обстрілів півночі Харківщини заявили в ОТУВ «Харків»
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: 3-я ОШБр, Борова, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Напрямок на Борову: у 3-й ОШБр назвали кількість солдатів і техніки РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 13:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10 тисяч особового складу та 450 одиниць військової техніки, з яких 200 артсистем, накопичив супротивник на ділянці від Райгородки до Нововодяного на Луганщині. Це напрямок на Борову Харківської області".