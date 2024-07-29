ISW: ВС РФ утратили плацдарм на южном берегу реки в Волчанске
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ «подвинулась» в Волчанске, попытка форсировать реку Волчья завершилась неудачно.
«Российские силы, вероятно, больше не удерживают позиции на южном (левом) берегу реки Волчья в Волчанске», — проинформировал Институт изучения войны в сводке за 28 июля.
Аналитики отметили, что о «плацдарме» на южном берегу Волчьей, который впервые возник в сообщениях российских и украинских источников 10 июля, больше не упоминают.
«Несколько российских источников заявили, что российские силы больше не удерживают позиции на южном берегу реки Волчья, а украинские позиции в центральной части Волчанска предполагают, что российские позиции на северном (правом) берегу реки Волчья, вероятно, недостаточно защищены, чтобы поддерживать прочные позиции через реку. Российский военный блогер заявил, что российские силы контролируют только западную часть Агрегатного завода в центральной части Волчанска», — сообщили в ISW.
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Бои в течение суток продолжались в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы. По сообщениям российских источников, Силы обороны Украины контратаковали в Волчанске и Глубоком. На Купянском направлении также продолжались бои, подтвержденных изменений линии фронта не фиксировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, глубокое, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ «подвинулась» в Волчанске, попытка форсировать реку Волчья завершилась неудачно".