Атак росіян сьогодні більше на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку від початку доби сталося 7 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.
Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян біля Липців та трьом атакам біля Вовчанська, Глибокого і Тихого. Ще один штурм відбивають наразі біля Липців.
На Куп’янському напрямку ворог атакував біля Берестового. Ще три бої зараз точаться біля Кругляківки, Стельмахівки і Петропавлівки. Біля Кругляківки і Лозової окупанти скинули 7 керованих авіабомб.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 18:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби сталося 7 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".