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Атак росіян сьогодні більше на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 18:50   04.08.2024
Оксана Якушко
Атак росіян сьогодні більше на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку від початку доби сталося 7 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян біля Липців та трьом атакам біля Вовчанська, Глибокого і Тихого. Ще один штурм відбивають наразі біля Липців.

На Куп’янському напрямку ворог атакував біля Берестового. Ще три бої зараз точаться біля Кругляківки, Стельмахівки і Петропавлівки. Біля Кругляківки і Лозової окупанти скинули 7 керованих авіабомб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби сталося 7 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".