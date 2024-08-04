Атак росіян сьогодні більше на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку від початку доби сталося 7 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян біля Липців та трьом атакам біля Вовчанська, Глибокого і Тихого. Ще один штурм відбивають наразі біля Липців.

На Куп’янському напрямку ворог атакував біля Берестового. Ще три бої зараз точаться біля Кругляківки, Стельмахівки і Петропавлівки. Біля Кругляківки і Лозової окупанти скинули 7 керованих авіабомб.