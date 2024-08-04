Атак россиян сегодня больше на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток произошло 7 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Наши войска остановили три атаки россиян возле Липцев и три атаки возле Волчанска, Глубокого и Тихого. Еще один штурм отбивают сейчас у Липцев.

На Купянском направлении враг атаковал у Берестового. Еще три боя сейчас идут у Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили 7 КАБов.