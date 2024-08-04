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Атак россиян сегодня больше на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:50   04.08.2024
Оксана Якушко
Атак россиян сегодня больше на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток произошло 7 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Наши войска остановили три атаки россиян возле Липцев и три атаки возле Волчанска, Глубокого и Тихого. Еще один штурм отбивают сейчас у Липцев.

На Купянском направлении враг атаковал у Берестового. Еще три боя сейчас идут у Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили 7 КАБов.

Читайте также: 25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток произошло 7 боев, сообщил Генштаб ВСУ.".