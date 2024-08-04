Атак россиян сегодня больше на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток произошло 7 боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Наши войска остановили три атаки россиян возле Липцев и три атаки возле Волчанска, Глубокого и Тихого. Еще один штурм отбивают сейчас у Липцев.
На Купянском направлении враг атаковал у Берестового. Еще три боя сейчас идут у Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили 7 КАБов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток произошло 7 боев, сообщил Генштаб ВСУ.".