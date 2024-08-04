Live
  • Вс 04.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ

Происшествия 09:10   04.08.2024
Оксана Якушко
25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурм россиян у Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 19 боев, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

Читайте также: Харьковщина — под постоянной бомбардировкой — сводка ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине
Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине
04.08.2024, 08:07
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
02.08.2024, 09:50
Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте
Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте
04.08.2024, 09:12
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
03.08.2024, 09:53
Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
04.08.2024, 06:00
Некоторые поезда опаздывают на Харьковщину из-за ударов россиян по Полтавщине
Некоторые поезда опаздывают на Харьковщину из-за ударов россиян по Полтавщине
04.08.2024, 09:43

Новости по теме:

16:53
Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00
17:06
14 штурмов россиян и 7 ударов КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ
08:33
20 боев было в Харьковской области — Генштаб ВСУ
17:30
Россияне атакуют КАБами и НАРами Харьковщину – Генштаб ВСУ
17:28
10 раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении – ГШ

Вы читали новость: «25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".