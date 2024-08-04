25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурм россиян у Тихого, Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении произошло 19 боев, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".