25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурм россиян у Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 19 боев, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.